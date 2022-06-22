Путин пригласил представителей БРИКС на Восточный экономический форум
- РИА Новости
«Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдёт во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества стран БРИКС вопросы», — сказал Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.
Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Владивосток останется основной площадкой Восточного экономического форума в обозримом будущем.