Путин пригласил представителей БРИКС на Восточный экономический форум

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Российский президент Владимир Путин пригласил бизнесменов стран БРИКС на Восточный экономический форум, который пройдёт 5—8 сентября во Владивостоке.
Путин пригласил представителей БРИКС на Восточный экономический форум
  • РИА Новости

«Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдёт во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества стран БРИКС вопросы», — сказал Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Владивосток останется основной площадкой Восточного экономического форума в обозримом будущем.

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