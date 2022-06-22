Эксперт Плявиньш оценил идею ФАС установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» в объёме 10%

Независимый эксперт Валдис Плявиньш прокомментировал идею ФАС установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» в объёме 10%.

Как пишут «Известия», Плявиньш отметил, что развитие биржевой торговли энергоресурсами выглядит положительно, поскольку именно механизм рыночного ценообразования на внутреннем рынке максимально приближен к частным потребителям, закупающим часто небольшие объёмы топлива для личных нужд, а также для нужд малого и среднего бизнеса.

Ранее стало известно, что ФАС предлагает установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» в объёме 10% от поставок на внутренний рынок, для независимых производителей — 3% с дальнейшим повышением также до 10%.