ФАС предлагает установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» в объёме 10%

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Федеральная антимонопольная служба предлагает установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» в объёме 10% от поставок на внутренний рынок, для независимых производителей — 3% с дальнейшим повышением также до 10%.
ФАС предлагает установить нормативы продаж газа на бирже для «Газпрома» в объёме 10%
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в ФАС, в соответствии с Национальным планом развития конкуренции к 2026 году не менее 10% природного газа от общего объёма его поставок на внутренний рынок должно реализовываться на бирже.

«Потребители природного газа, приобретая его на бирже, получают ряд преимуществ, главное из которых — возможность долгосрочно планировать закупки с использованием прозрачного механизма формирования цен», — заявили в ФАС.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что стоит сказать «огромное спасибо» европейским регуляторам за высокие цены на газ.

По данным Лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе в ходе биржевых торгов 16 июня превысили $1500 за 1 тыс. куб. м.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

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