Замглавы Минфина Моисеев: золотые запасы России никогда не переводились за рубеж

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Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что золото хранится в России, объёмы только увеличиваются и за рубеж это золото никогда не переводилось.
Замглавы Минфина Моисеев: золотые запасы России никогда не переводились за рубеж
  • РИА Новости

«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда России ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас», — приводит его слова РИА Новости.

Моисеев отметил, что золотой запас России хранится в двух точках: на Урале и «здесь, поближе».

Ранее Минфин предложил внести изменения в закон «О мобилизации и мобилизационной подготовке в Российской Федерации», которые предусматривают формирование запаса драгоценных камней и металлов для мобилизационных нужд.

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