Замглавы Минфина Моисеев: золотые запасы России никогда не переводились за рубеж
- РИА Новости
«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда России ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас», — приводит его слова РИА Новости.
Моисеев отметил, что золотой запас России хранится в двух точках: на Урале и «здесь, поближе».
Ранее Минфин предложил внести изменения в закон «О мобилизации и мобилизационной подготовке в Российской Федерации», которые предусматривают формирование запаса драгоценных камней и металлов для мобилизационных нужд.