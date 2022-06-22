Российские аграрии приступили к уборке урожая

В России аграрии приступили к уборке урожая, первыми на поля вышли сельхозтоваропроизводители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — Адыгеи, Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краёв. Об этом сообщил Минсельхоз.

«В целом по стране обмолочено 43,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 213,6 тыс. т», — сообщило министерство.

В отдельных регионах завершается яровой сев, работы проведены на площади 53,3 млн га, против 51,8 млн га в 2021 году.

Кроме того, увеличились посевы сахарной свёклы, подсолнечника, рапса, сои и картофеля.

В ведомстве добавили, что Россия сможет сохранить стабильную ситуацию на внутреннем продовольственном рынке и укрепить экспортный потенциал, так как общая посевная площадь в 2022 году по сравнению с 2021-м должна вырасти на 0,9 млн га — до 81,3 млн га.

Как сообщалось ранее, правительство России выделит более 900 млн рублей на внедрение современных технологий в сельское хозяйство.