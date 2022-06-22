Аналитик Манаенко прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

По мнению аналитика, общая ситуация на рынке за последнее время не сильно поменялась.

Так, на фоне растущего экспорта предложение иностранной валюты в стране остаётся высоким, а спрос на неё падает по мере снижения импорта, добавил эксперт.

«Мы видим достаточно рекордные данные по экспорту, в то же время по-прежнему существует проблема с импортом. Это накладывает те структурные проблемы, которые мы видим с торговым балансом», — пояснил Манаенко.

Кроме того, как отметил специалист, поддержку рублю оказывает налоговый период.

В это время компании-экспортёры традиционно продают больше иностранной валюты и покупают рубли для уплаты налогов.

«В конце месяца мы видим традиционное давление на курсы со стороны экспортёров, которые какую-то валютную выручку, пускай не всю, но тем не менее, реализуют на бирже», — объяснил собеседник RT.

По его словам, в ближайшее время изменение динамики возможно с началом нового месяца.

«В этот момент на рынке некоторое затишье и, возможно, либо стабилизация, либо даже резкий отскок курсов наверх», — заключил Манаенко.

Ранее стало известно, что курсы доллара и евро снижаются в ходе торгов в среду, 22 июня.

По данным на 10:28 мск, курс доллара упал на 89 копеек — до 52,89 рубля.

Курс евро снизился на 1 рубль 21 копейку — до 55,06 рубля.