В Фонде энергетического развития высказались о поставках российской нефти в Китай

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о поставках российской нефти в Китай.

«Мы сейчас активно предоставляем скидки, и поэтому, если выбирать между нашей нефтью и нефтью других поставщиков, выбор очевиден и идёт в сторону нашей нефти», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в будущем Россия сможет ещё больше нарастить объёмы поставок в КНР.

«У нас же сейчас стоит задача переориентации на другие рынки, с которыми мы тоже работали, но в меньшей степени», — добавил эксперт.

Со своей стороны, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН напомнил, что российскую нефть активно закупает Индия. Эксперт отметил и сотрудничество с Китаем.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.