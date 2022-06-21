В Фонде энергетического развития высказались о поставках российской нефти в Китай

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о поставках российской нефти в Китай.
В Фонде энергетического развития высказались о поставках российской нефти в Китай
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«Мы сейчас активно предоставляем скидки, и поэтому, если выбирать между нашей нефтью и нефтью других поставщиков, выбор очевиден и идёт в сторону нашей нефти», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в будущем Россия сможет ещё больше нарастить объёмы поставок в КНР.

«У нас же сейчас стоит задача переориентации на другие рынки, с которыми мы тоже работали, но в меньшей степени», — добавил эксперт.

Со своей стороны, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН напомнил, что российскую нефть активно закупает Индия. Эксперт отметил и сотрудничество с Китаем.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

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