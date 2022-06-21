Экономист Финогенова назвала причины снижения курса евро
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По мнению эксперта, снижение курса евро связано с ожиданиями наступления энергетического кризиса в Европе.
«Есть ожидания инвесторов о том, что экономика Европы не сможет выжить только на тех энергоносителях, которые будут поставляться только из альтернативных стран», — сообщила Финогенова.
По её словам, экономике Евросоюза предстоит пережить серьёзные испытания.
Помимо энергетического кризиса, ЕС сталкивается с проблемами беженцев, в частности с Украины, и увеличения социальной нагрузки, добавила экономист.
«В связи с тем, что возрастает давление на экономики стран Европейского союза, можно говорить о том, что и валюта Европейского союза ослабевает», — пояснила специалист.
Она также отметила, что укреплению рубля в настоящее время способствует тот факт, что расчёты по энергоносителям производятся в национальной валюте России.
«Спрос на рубль растёт, а на евро падает», — заключила собеседница RT.
Ранее сообщалось о том, что, по данным Мосбиржи, курс евро в ходе торгов опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года.