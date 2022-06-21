Экономист Марголин прокомментировал снижение курса доллара ниже 55 рублей

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 55 рублей.

«Психологически нам всем приятно, что рубль — крепкая валюта, но нужно понимать, что мы всё-таки продаём свои энергоресурсы на мировом рынке, несмотря на санкции, и делаем это достаточно активно», — отметил Марголин.

По его мнению, сейчас можно говорить о некотором «переукреплении рубля».

На этом фоне Россия при поставках за границу прежнего объёма товаров получает меньший объём рублёвой выручки, заявил собеседник RT.

«При более удобном курсе, например, в районе 70 рублей за доллар, мы, конечно, получали бы гораздо больше рублей, которые необходимы для развития экономики», — объяснил специалист.

Ранее стало известно о том, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 55 рублей.