Экономист Марголин прокомментировал снижение курса доллара ниже 55 рублей

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 55 рублей.
Экономист Марголин прокомментировал снижение курса доллара ниже 55 рублей
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Психологически нам всем приятно, что рубль — крепкая валюта, но нужно понимать, что мы всё-таки продаём свои энергоресурсы на мировом рынке, несмотря на санкции, и делаем это достаточно активно», — отметил Марголин.

По его мнению, сейчас можно говорить о некотором «переукреплении рубля».

На этом фоне Россия при поставках за границу прежнего объёма товаров получает меньший объём рублёвой выручки, заявил собеседник RT. 

«При более удобном курсе, например, в районе 70 рублей за доллар, мы, конечно, получали бы гораздо больше рублей, которые необходимы для развития экономики», — объяснил специалист.

Ранее стало известно о том, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 55 рублей. 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить