Экономист Переславский спрогнозировал курс рубля на ближайшие дни

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский спрогнозировал курс рубля на ближайшие дни.
Экономист Переславский спрогнозировал курс рубля на ближайшие дни
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«Что касается курса на эту неделю, то вряд ли он будет сильно меняться. Наиболее вероятным видится расклад, при котором он будет и дальше находиться в районе 56—58 за доллар и 58—60 за евро», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, на этой неделе не предвидится макроэкономических событий, способных серьёзно повлиять на курс отечественной валюты.

Со своей стороны, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с Life.ru выразил мнение, что до конца года пара доллар — рубль может приблизиться к уровню 70—75 за единицу американской валюты.

«К этому времени будут налажены новые цепочки поставок по параллельному импорту. Отечественным направлениям экономики, промышленности, сельскому хозяйству, сектору обработки и транспорту всё равно необходимо будет пополнять запасы различных запчастей, техники, комплектующих. А это вызовет спрос на доллары, чтобы компании смогли покупать необходимое за границей», — объяснил он.

Ранее проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 55 рублей.

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