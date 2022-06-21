Экономист Переславский спрогнозировал курс рубля на ближайшие дни

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский спрогнозировал курс рубля на ближайшие дни.

«Что касается курса на эту неделю, то вряд ли он будет сильно меняться. Наиболее вероятным видится расклад, при котором он будет и дальше находиться в районе 56—58 за доллар и 58—60 за евро», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, на этой неделе не предвидится макроэкономических событий, способных серьёзно повлиять на курс отечественной валюты.

Со своей стороны, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с Life.ru выразил мнение, что до конца года пара доллар — рубль может приблизиться к уровню 70—75 за единицу американской валюты.

«К этому времени будут налажены новые цепочки поставок по параллельному импорту. Отечественным направлениям экономики, промышленности, сельскому хозяйству, сектору обработки и транспорту всё равно необходимо будет пополнять запасы различных запчастей, техники, комплектующих. А это вызовет спрос на доллары, чтобы компании смогли покупать необходимое за границей», — объяснил он.

Ранее проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 55 рублей.