Губернатор Волгоградской области поставил перед властями задачи по итогам ПМЭФ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи по результатам работы делегации региона на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Поставленные задачи помогут в срок реализовать проекты, соглашения по которым были подписаны на ПМЭФ, пишет novostivolgograda.

Областная делегация подписала на ПМЭФ шесть соглашений и меморандумов о сотрудничестве в производственной, инвестиционной, социальной и иных сферах с другими регионами и компаниями.

Так, например, в регионе построят часть скоростной дороги «Юго-Западная хорда» и возведут в Быковском районе комплекс по производству сжиженного газа.

Губернатор поручил чиновникам обобщить итоги работы делегации на форуме, направить их в профильные органы для дальнейшей работы.

Также они должны включить соглашения в планы работы органов исполнительной власти, обеспечить эффективное взаимодействие с инвесторами, профильными федеральными ведомствами и органами власти других регионов.

Как сообщалось ранее, в рамках ПМЭФ Крым подписал соглашений и меморандумов на общую сумму свыше 103 млрд рублей инвестиций.