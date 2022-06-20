Губернатор Волгоградской области поставил перед властями задачи по итогам ПМЭФ
- РИА Новости
Поставленные задачи помогут в срок реализовать проекты, соглашения по которым были подписаны на ПМЭФ, пишет novostivolgograda.
Областная делегация подписала на ПМЭФ шесть соглашений и меморандумов о сотрудничестве в производственной, инвестиционной, социальной и иных сферах с другими регионами и компаниями.
Так, например, в регионе построят часть скоростной дороги «Юго-Западная хорда» и возведут в Быковском районе комплекс по производству сжиженного газа.
Губернатор поручил чиновникам обобщить итоги работы делегации на форуме, направить их в профильные органы для дальнейшей работы.
Также они должны включить соглашения в планы работы органов исполнительной власти, обеспечить эффективное взаимодействие с инвесторами, профильными федеральными ведомствами и органами власти других регионов.
Как сообщалось ранее, в рамках ПМЭФ Крым подписал соглашений и меморандумов на общую сумму свыше 103 млрд рублей инвестиций.