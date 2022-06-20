Губернатор Волгоградской области поставил перед властями задачи по итогам ПМЭФ

Короткая ссылка
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи по результатам работы делегации региона на XXV Петербургском международном экономическом форуме.
Губернатор Волгоградской области поставил перед властями задачи по итогам ПМЭФ
  • РИА Новости

Поставленные задачи помогут в срок реализовать проекты, соглашения по которым были подписаны на ПМЭФ, пишет novostivolgograda.

Областная делегация подписала на ПМЭФ шесть соглашений и меморандумов о сотрудничестве в производственной, инвестиционной, социальной и иных сферах с другими регионами и компаниями.

Так, например, в регионе построят часть скоростной дороги «Юго-Западная хорда» и возведут в Быковском районе комплекс по производству сжиженного газа.

Губернатор поручил чиновникам обобщить итоги работы делегации на форуме, направить их в профильные органы для дальнейшей работы.

Также они должны включить соглашения в планы работы органов исполнительной власти, обеспечить эффективное взаимодействие с инвесторами, профильными федеральными ведомствами и органами власти других регионов.

Как сообщалось ранее, в рамках ПМЭФ Крым подписал соглашений и меморандумов на общую сумму свыше 103 млрд рублей инвестиций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить