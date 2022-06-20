Премьер-министр России Мишустин поучаствует в заседании межправительственного совета ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС с 20 по 21 июня. Встреча глав правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии пройдёт в Минске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства России.

В ходе заседания премьер-министров стран Евразийского экономического союза планируется обсудить дальнейшее взаимодействие и углубление интеграции между государствами-участниками.

В повестку встречи включены, в том числе, вопросы внутреннего рынка, транспортного соединения, таможенно-тарифного регулирования, а также совместного развития информационных технологий — совершенствования интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Ранее официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина анонсировала встречу премьер-министров стран ЕАЭС 21 июня в Минске.