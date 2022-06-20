Премьер-министр России Мишустин поучаствует в заседании межправительственного совета ЕАЭС
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства России.
В ходе заседания премьер-министров стран Евразийского экономического союза планируется обсудить дальнейшее взаимодействие и углубление интеграции между государствами-участниками.
В повестку встречи включены, в том числе, вопросы внутреннего рынка, транспортного соединения, таможенно-тарифного регулирования, а также совместного развития информационных технологий — совершенствования интегрированной информационной системы ЕАЭС.
Ранее официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина анонсировала встречу премьер-министров стран ЕАЭС 21 июня в Минске.