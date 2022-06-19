Ирак выступил против вмешательства политики в решения ОПЕК
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«Россия — очень важный член (мирового нефтяного рынка), мы не хотим вмешивать политику в решения ОПЕК», — сказал он, комментируя сообщения The Wall Street Journal о том, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+.
Как ранее рассказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, американская администрация призывает мировых производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу.