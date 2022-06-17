Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что Югра стала членом Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

Соглашение об этом глава региона подписала на Петербургском международном экономическом форуме с директором ассоциации Иваном Федотовым. Об этом она сообщила в разговоре с «Российской газетой».

По мнению Комаровой, это направление станет важным шагом для запуска проектов на системной основе, каналом для получения и обмена лучшими практиками между регионами.

Югра стала 18-м по счёту субъектом Российской Федерации, который вошёл в состав АИРР.

Ранее «Известия» сообщали о деловой программе дискуссионно-коммуникационной платформы «Устойчивое будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума.