Аналитик Беляев прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал динамику курса доллара и евро.

«Сейчас всех волнуют скачки доллара или евро по отношению к рублю. Курс валюты зависит от нескольких факторов: от общего состояния экономики одной и другой страны, от того, как эта экономика выглядит на внешнем рынке, и от всего, что связано с движением капитала, информационными сообщениями и так далее», — рассказал экономист.

Он отметил, что курс рубля опирается на экономику, которая находится в адаптационном периоде.

«Наша экономика как бы на паузе. Она проходит период адаптации и приспосабливается к новым условиям работы. И надо сказать, вполне успешно. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее приспособление есть и она достаточно устойчива. В отличие от американской и тем более западноевропейской экономики, которые близки к кризисному состоянию. Это и объяснило падение курса доллара и евро по отношению к рублю», — добавил Беляев.

По его мнению, укреплению рубля способствовало и то, что он, пусть и не напрямую, но участвует в международном платёжном обороте.

«Поскольку экономические факторы близки к исчерпанию, значит, дальнейшее падение курса доллара по отношению к рублю вряд ли будет заметным в ближайшее время. Я думаю, что, скорее всего, произойдёт определённая коррекция… Повышение курса доллара к рублю возможно в пределах 65 рублей за доллар», — заключил собеседник RT.

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир.