В России в мае выдано около 1 млн новых кредитных карт

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RT
В России в мае 2022 года количество новых выданных кредитных карт составило 0,97 млн единиц. Такие данные RT предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В России в мае выдано около 1 млн новых кредитных карт
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По сравнению с предыдущим месяцем это число увеличилось на 6,0% (в апреле 2022 года — 0,91 млн единиц).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число, напротив, сократилось на 6,9% (в мае 2021 года — 1,04 млн единиц).

Согласно данным НБКИ, наибольшее количество новых кредитных карт в регионах России в мае было выдано в Москве (71,3 тыс. единиц), Московской области (51,5 тыс.), Санкт-Петербурге (39,1 тыс.), Краснодарском крае (38,6 тыс.) и Республике Башкортостан (34,2 тыс.).

«Рост выдачи кредитных карт в мае объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Подтверждает это и увеличение спроса на кредитные ресурсы. Так, по сравнению с предыдущим месяцем в мае количество обращений граждан за кредитками выросло более чем на треть», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В феврале банки выдали более 1,11 млн кредитных карт в России, что на 23% превышает показатель за аналогичный период 2021-го.

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