НБКИ: банки выдали более 1,11 млн кредитных карт в феврале

Банки выдали более 1,11 млн кредитных карт в феврале 2022 года в России, что на 23% превышает показатель за аналогичный период 2021-го, заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Больше всего новых карт оформили в Москве (+77,6 тыс.).

Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

«До марта 2022 года сегмент кредитных карт развивался достаточно динамично. После карантинных мероприятий весны — начала лета 2020 года, когда выдача кредиток сократилась радикально, рынок рос практически непрерывно», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.