НБКИ: банки выдали более 1,11 млн кредитных карт в феврале
- © пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Больше всего новых карт оформили в Москве (+77,6 тыс.).
Далее следуют Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.
«До марта 2022 года сегмент кредитных карт развивался достаточно динамично. После карантинных мероприятий весны — начала лета 2020 года, когда выдача кредиток сократилась радикально, рынок рос практически непрерывно», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.