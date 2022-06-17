Греф: без реформ показатели экономики России вернутся к уровню 2021 года через десять лет
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«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат её на уровень 2021 года могут занять примерно десять лет», — приводит ТАСС его слова в ходе делового завтрака Сбера на ПМЭФ.
Греф подчеркнул, что экономика страны показала «совершенно необыкновенную гибкость», высокими темпами происходит перестройка и подстройка под новую реальность.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры», отметил позитивную динамику по импорту в Россию.