Греф: без реформ показатели экономики России вернутся к уровню 2021 года через десять лет

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика вернётся к показателям 2021 года через десять лет, если не предпринимать никаких действий.
Греф: без реформ показатели экономики России вернутся к уровню 2021 года через десять лет
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат её на уровень 2021 года могут занять примерно десять лет», —  приводит ТАСС его слова в ходе делового завтрака Сбера на ПМЭФ.

Греф подчеркнул, что экономика страны показала «совершенно необыкновенную гибкость», высокими темпами происходит перестройка и подстройка под новую реальность.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры», отметил позитивную динамику по импорту в Россию.

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