Глава Минэкономразвития Решетников отметил позитивную динамику по импорту в Россию

Министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры», отметил позитивную динамику по импорту в Россию.

«Что касается платёжного баланса и восстановления импорта: действительно, первая задача, самое лучшее использование валютой выручки — это рост импорта, особенно импорта промежуточного инвестиционного. Это то, что нам сейчас надо. И по последним неделям мы видим, что определённая позитивная динамика здесь есть», — цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что здесь сыграли свою роль курс рубля и программы поддержки импорта, которые были приняты правительством.

Вице-премьер России Андрей Белоусов отметил значительное укрепление национальной российской валюты. Он назвал рубль «слишком крепким».