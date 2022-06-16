Глава Минэкономразвития Решетников отметил позитивную динамику по импорту в Россию

Короткая ссылка
Министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры», отметил позитивную динамику по импорту в Россию.
Глава Минэкономразвития Решетников отметил позитивную динамику по импорту в Россию
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

«Что касается платёжного баланса и восстановления импорта: действительно, первая задача, самое лучшее использование валютой выручки — это рост импорта, особенно импорта промежуточного инвестиционного. Это то, что нам сейчас надо. И по последним неделям мы видим, что определённая позитивная динамика здесь есть», — цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что здесь сыграли свою роль курс рубля и программы поддержки импорта, которые были приняты правительством.

Вице-премьер России Андрей Белоусов отметил значительное укрепление национальной российской валюты. Он назвал рубль «слишком крепким».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить