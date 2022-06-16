Миллер: «Газпром» ни на кого не в обиде в свете снижения поставок и повышения цен

«Газпром» фиксирует снижение поставок газа в Европу, но компания «ни на кого не в обиде»: цены на газ выросли в несколько раз, отметил глава холдинга Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только, вы знаете, цены то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз, поэтому уж извините, но если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой», — сказал он.

Накануне «Газпром» сообщил, что с 1 января по 15 июня 2022 года экспорт в страны дальнего зарубежья составил 65,6 млрд куб. м, что на 28,9% (26,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.