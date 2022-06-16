Благодаря центру «Моя работа» почти 8 тысяч москвичей открыли свой бизнес в 2022 году

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует НСН.

По словам Раковой, специалисты центра помогают москвичам лучше понять особенности современного рынка, разобраться с налогообложением, а также выбрать подходящее направление деятельности.

«Для начинающих предпринимателей во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке мы создали уникальную экосистему полного цикла «Самозанятость в руки». При этом 50% начинающих предпринимателей, открывших своё дело при поддержке центра, — это люди в возрасте от 16 до 35 лет», — добавила Ракова.

Как ранее сообщало интернет-издание Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.