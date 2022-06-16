Аналитик Крылов прокомментировал инициативу ЦБ о механизме самозапрета на выдачу кредитов

Гендиректор Лиги защиты должников Сергей Крылов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал предложение Центробанка разрешить россиянам устанавливать запрет на выдачу себе новых займов, чтобы снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных для получения кредитов.

«Это давно нужно было сделать, подобные ситуации с разрешением и запретом каких-либо сделок уже давно есть в законодательной базе. Они связаны с недвижимостью и так далее. И здесь в части выдачи кредитов, особенно то, что касается выдачи кредитов через интернет, я считаю, что это очень важно. Здесь нет ничего плохого, никаких подводных камней, потому что регулятор в данном случае позволяет как давать такой запрет, так и отзывать его в любое время», — рассказал эксперт.

Накануне Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенникам.

Ранее юрист Михаил Прядко рассказал в беседе с «Известиями» об уловке, которую используют мошенники при оформлении кредитов на россиян. По его словам, они чаще всего обращаются к микрофинансовым организациям из-за упрощённой процедуры оформления займов.