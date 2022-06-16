Аналитик Крылов прокомментировал инициативу ЦБ о механизме самозапрета на выдачу кредитов
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«Это давно нужно было сделать, подобные ситуации с разрешением и запретом каких-либо сделок уже давно есть в законодательной базе. Они связаны с недвижимостью и так далее. И здесь в части выдачи кредитов, особенно то, что касается выдачи кредитов через интернет, я считаю, что это очень важно. Здесь нет ничего плохого, никаких подводных камней, потому что регулятор в данном случае позволяет как давать такой запрет, так и отзывать его в любое время», — рассказал эксперт.
Накануне Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенникам.
Ранее юрист Михаил Прядко рассказал в беседе с «Известиями» об уловке, которую используют мошенники при оформлении кредитов на россиян. По его словам, они чаще всего обращаются к микрофинансовым организациям из-за упрощённой процедуры оформления займов.