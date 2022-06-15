Мишустин: российская экономика справляется с санкционным давлением

Российский премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления, отметил, что Россия справляется с санкционным давлением.

«Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, «в целом можно сказать, что на данном этапе экономика справляется с санкционным давлением».

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме большую часть своего выступления российский лидер Владимир Путин посвятит экономическому развитию России.