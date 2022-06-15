Сбербанк отмечает дедолларизацию вкладов россиян

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Сбербанк фиксирует дедолларизацию вкладов россиян, заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
Сбербанк отмечает дедолларизацию вкладов россиян
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Ещё четыре месяца назад у нас доля рублей в пассивах физлиц была 83%, сегодня — уже около 89%. Мы видим сейчас определённую дедолларизацию экономики и вкладов населения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.

Финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с сайтом «Москва 24» динамику курса доллара.

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