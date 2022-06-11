Депутат Белик поддержал заявление Володина о формировании новой «Большой восьмёрки»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о формировании новой «Большой восьмёрки» из-за разрыва Вашингтоном и его союзниками нынешних экономических отношений.

По мнению парламентария, со временем эта новая «Большая восьмёрка» существенно расширится.

Он отметил, что, несмотря на санкционное давление на Россию, «около двух третей населения мира живут в странах, которые поддерживают Россию или придерживаются нейтралитета».

«Лидеры этих государств не поддаются на дешёвую пропаганду коллективного Запада, ввергающего мир в новый экономический кризис», — подчеркнул собеседник RT.

Белик уточнил, что Россия — важнейший партнёр в решении мировых проблем.

«Мы сейчас видим разрушение множества старых межгосударственных союзов и создание новых объединений, в основе которых — ориентация на национальные интересы, а не «отработка» методичек вашингтонских политиков», — заключил депутат.

Ранее Володин заявил о формировании новой «Большой восьмёрки» из-за политики Запада.

Он отметил, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады на фоне введённых антироссийских санкций приходит в упадок.