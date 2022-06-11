Депутат Белик поддержал заявление Володина о формировании новой «Большой восьмёрки»

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о формировании новой «Большой восьмёрки» из-за разрыва Вашингтоном и его союзниками нынешних экономических отношений.
Депутат Белик поддержал заявление Володина о формировании новой «Большой восьмёрки»
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

По мнению парламентария, со временем эта новая «Большая восьмёрка» существенно расширится.

Он отметил, что, несмотря на санкционное давление на Россию, «около двух третей населения мира живут в странах, которые поддерживают Россию или придерживаются нейтралитета».

«Лидеры этих государств не поддаются на дешёвую пропаганду коллективного Запада, ввергающего мир в новый экономический кризис», — подчеркнул собеседник RT.

Белик уточнил, что Россия — важнейший партнёр в решении мировых проблем. 

«Мы сейчас видим разрушение множества старых межгосударственных союзов и создание новых объединений, в основе которых — ориентация на национальные интересы, а не «отработка» методичек вашингтонских политиков», — заключил депутат.

Ранее Володин заявил о формировании новой «Большой восьмёрки» из-за политики Запада.

Он отметил, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады на фоне введённых антироссийских санкций приходит в упадок.

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