Депутат Белик поддержал заявление Володина о формировании новой «Большой восьмёрки»
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- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
По мнению парламентария, со временем эта новая «Большая восьмёрка» существенно расширится.
Он отметил, что, несмотря на санкционное давление на Россию, «около двух третей населения мира живут в странах, которые поддерживают Россию или придерживаются нейтралитета».
«Лидеры этих государств не поддаются на дешёвую пропаганду коллективного Запада, ввергающего мир в новый экономический кризис», — подчеркнул собеседник RT.
Белик уточнил, что Россия — важнейший партнёр в решении мировых проблем.
«Мы сейчас видим разрушение множества старых межгосударственных союзов и создание новых объединений, в основе которых — ориентация на национальные интересы, а не «отработка» методичек вашингтонских политиков», — заключил депутат.
Ранее Володин заявил о формировании новой «Большой восьмёрки» из-за политики Запада.
Он отметил, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады на фоне введённых антироссийских санкций приходит в упадок.