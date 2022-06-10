Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказалась о возможных новых изменениях ключевой ставки.

По её словам, новые изменения будут зависеть от масштаба уточнения макроэкономического прогноза.

«При переходе к однозначным уровням ставки мы каждый раз будем рассматривать, и размер шага будет зависеть от масштаба уточнения нашего прогноза на будущее. Сейчас ситуация неопределённая, очень много чего быстро меняется, поэтому предвидеть каждый раз шаг невозможно», — цитирует её РИА Новости.

В пятницу, 10 июня, совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых. Как объяснили в ЦБ, внешние условия для российской экономики по-прежнему остаются сложными, однако инфляция замедляется быстрее ожиданий, а активность снижается в меньших масштабах, чем прогнозировалось.