Набиуллина заявила о сохранении проинфляционных рисков в России

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России всё так же сильны проинфляционные риски.

«Те очень низкие темпы роста цен, которые мы наблюдаем в последние недели, нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. В большой степени они объясняются коррекцией цен после резкого роста в марте. И проинфляционные риски по-прежнему сильны», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Центробанк России спрогнозировал годовую инфляцию в стране в районе 14—17% в 2022 году.

В мае кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы.

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