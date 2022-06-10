Банк России дал прогноз по годовой инфляции в стране

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Центробанк России спрогнозировал годовую инфляцию в стране в районе 14—17% в 2022 году.
Банк России дал прогноз по годовой инфляции в стране
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky/Russian Look

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0—17,0% в 2022 году, снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что в настоящий момент инфляция складывается значительно ниже апрельского прогноза Банка России. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17,0% (после 17,8% в апреле).

«Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня», — сообщает регулятор.

Ранее стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых.

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