В ЦБ России заявили о растущих рисках глобальной рецессии

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Банк России заявил, что в настоящий момент в мире наблюдаются растущие риски глобальной рецессии.
В ЦБ России заявили о растущих рисках глобальной рецессии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

Уточняется, что это угрожает российскому экспорту.

«Реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта», — заявил ЦБ.

При этом ЦБ отметил, что в то же время более устойчивый рост экспорта по сравнению с динамикой импорта и, следовательно, значительный профицит торгового баланса России могут оказать дезинфляционное влияние.

Ранее стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых.

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