В ЦБ России заявили о растущих рисках глобальной рецессии
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Об этом говорится на сайте финансового регулятора.
Уточняется, что это угрожает российскому экспорту.
«Реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта», — заявил ЦБ.
При этом ЦБ отметил, что в то же время более устойчивый рост экспорта по сравнению с динамикой импорта и, следовательно, значительный профицит торгового баланса России могут оказать дезинфляционное влияние.
Ранее стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых.