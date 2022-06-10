В ЦБ России заявили о растущих рисках глобальной рецессии

Банк России заявил, что в настоящий момент в мире наблюдаются растущие риски глобальной рецессии.

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

Уточняется, что это угрожает российскому экспорту.

«Реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта», — заявил ЦБ.

При этом ЦБ отметил, что в то же время более устойчивый рост экспорта по сравнению с динамикой импорта и, следовательно, значительный профицит торгового баланса России могут оказать дезинфляционное влияние.

Ранее стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых.