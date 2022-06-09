Аналитик Беляев высказался о потенциале переориентации российского бизнеса на Восток

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Финансовый аналитик Михаил Беляев высказался о потенциале переориентации российского бизнеса на Восток.
Аналитик Беляев высказался о потенциале переориентации российского бизнеса на Восток
  • Legion-Media

«Скорее можно будет работать с Южной Кореей. С Китаем тем более можно работать, хотя это очень сложно. С Сингапуром, с Индией, с арабскими странами. Там тоже есть рынки немалой ёмкости и немалых объёмов. Так что всё это вполне возможно», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, главное — работать. Как отметил Беляев, агенты рыночной экономики должны проявлять предприимчивость, гибкость и способность выходить из любых, даже очень сложных ситуаций.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News высказался о перспективах поставок российской нефти в Азию.

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