Центробанк: профицит внешней торговли России в январе — мае вырос до $124,3 млрд
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные оценки ЦБ.
Уточняется, что тем самым данный показатель вырос более чем в 2,7 раза по сравнению с цифрами за аналогичный период 2021 года.
Также указывается, что при этом профицит счёта платёжного баланса России в январе — мае 2022 года вырос в 3,4 раза, до $110,3 млрд.
Ранее в Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 3 июня составили $591,3 млрд.