В ЦБ назвали объём международных резервов России

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В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 3 июня составили $591,3 млрд.
В ЦБ назвали объём международных резервов России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 3 июня составили $591,3 млрд, увеличившись за неделю на $1,7 млрд, или на 0,3%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что увеличение произошло в результате положительной переоценки.

Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.

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