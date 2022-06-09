В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 3 июня составили $591,3 млрд.

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 3 июня составили $591,3 млрд, увеличившись за неделю на $1,7 млрд, или на 0,3%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что увеличение произошло в результате положительной переоценки.

Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.