В ЦБ назвали объём международных резервов России
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Информация об этом размещена на сайте регулятора.
«Международные резервы по состоянию на 3 июня составили $591,3 млрд, увеличившись за неделю на $1,7 млрд, или на 0,3%», — говорится в заявлении.
Уточняется, что увеличение произошло в результате положительной переоценки.
Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.