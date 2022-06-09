Подмосковье стало лидером рейтинга по уровню развития ГЧП

Московская область заняла первое место в рейтинге субъектов России по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«С 2015 года в регионе заключено 46 контрактов в формате ГЧП. Общая сумма инвестиций по этим контрактам превышает 308 млрд рублей», — рассказала она.

Наряду с этим стало известно, что Москва поднялась на второе место в рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП по итогам 2021 года. Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, на данный момент совокупный объём договоров ГЧП столицы превышает 1,1 трлн рублей.

В мае был опубликован рейтинг российских городов — лидеров по привлечению частных инвестиций на строительство и модернизацию общественной инфраструктуры на принципах ГЧП.