Опубликован рейтинг городов — лидеров по инвестированию в социальную инфраструктуру
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Об этом «Известиям» сообщили в Национальном центре ГЧП.
При составлении рейтинга эксперты проанализировали 277 проектов ГЧП на 460,7 млрд рублей. Основное их число пришлось на коммунально-энергетическую и социальную сферы (объекты культуры и досуга, спорта, школы, детсады).
Первые места заняли Нижневартовск, Сургут и Южно-Сахалинск.
В топ-10 рейтинга также вошли Волгоград, Магадан, Пермь, Новосибирск, Барнаул, Воронеж и Новороссийск.
Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не учитывались.
Ранее НСН сообщала, что с конца марта девелоперы получили помощь от властей Москвы на сумму 9,37 млрд рублей.