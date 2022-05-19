Опубликован рейтинг городов — лидеров по инвестированию в социальную инфраструктуру

Опубликован рейтинг российских городов — лидеров по привлечению частных инвестиций на строительство и модернизацию общественной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Об этом «Известиям» сообщили в Национальном центре ГЧП.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали 277 проектов ГЧП на 460,7 млрд рублей. Основное их число пришлось на коммунально-энергетическую и социальную сферы (объекты культуры и досуга, спорта, школы, детсады).

Первые места заняли Нижневартовск, Сургут и Южно-Сахалинск.

В топ-10 рейтинга также вошли Волгоград, Магадан, Пермь, Новосибирск, Барнаул, Воронеж и Новороссийск.

Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не учитывались.

Ранее НСН сообщала, что с конца марта девелоперы получили помощь от властей Москвы на сумму 9,37 млрд рублей.