Опубликован рейтинг городов — лидеров по инвестированию в социальную инфраструктуру

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Опубликован рейтинг российских городов — лидеров по привлечению частных инвестиций на строительство и модернизацию общественной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП).
Опубликован рейтинг городов — лидеров по инвестированию в социальную инфраструктуру
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Novkov / EyeEm

Об этом «Известиям» сообщили в Национальном центре ГЧП.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали 277 проектов ГЧП на 460,7 млрд рублей. Основное их число пришлось на коммунально-энергетическую и социальную сферы (объекты культуры и досуга, спорта, школы, детсады). 

Первые места заняли Нижневартовск, Сургут и Южно-Сахалинск.

В топ-10 рейтинга также вошли Волгоград, Магадан, Пермь, Новосибирск, Барнаул, Воронеж и Новороссийск.

Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не учитывались.

Ранее НСН сообщала, что с конца марта девелоперы получили помощь от властей Москвы на сумму 9,37 млрд рублей.

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