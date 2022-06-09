Аналитик Юденков прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Доцент МГУ кафедры государственной политики, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с RT прокомментировал ситуацию с курсом валют.

По мнению экономиста, снижению курса доллара и евро способствовало несколько факторов, одним из которых является продажа Россией энергоресурсов за рубли.

«Вместе с тем Россия жёстко перестаёт поставлять углеводороды тем компаниям и странам, которые не оплачивают контракты в рублях. Желающих купить рубли на бирже достаточно много. Поскольку закрыты каналы покупки оборудования, технологий и продуктов за валюту, по крайней мере в тех масштабах, что были раньше, то и потребность в валюте тоже снизилась. В целом спрос на рубли увеличился, а на валюту снизился. Поэтому и произошёл перекос в сторону рубля, который автоматически стал укрепляться», — объяснил Юденков.

Он также отметил, что рубль был недооценён и теперь возвращается к нормальным значениям.

«И нет ничего плохого в том, что значение рубля будет отклоняться от того, которое было при формировании Минфином бюджета», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс доллара в начале торгов на Московской бирже в четверг, 9 июня, опустился до 59 рублей.

Курс евро также снизился до 62,71 рубля.