Инвестиции бизнеса Москвы в основной капитал превысили 700 млрд рублей в начале 2022 года

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объём вложений в основной капитал в столице в январе-марте этого года превысил 700 млрд рублей.
Инвестиции бизнеса Москвы в основной капитал превысили 700 млрд рублей в начале 2022 года
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Об этом информирует НСН.

«По статистике больше всего средств московские компании инвестируют в машины и оборудование — 37,6% общего объёма инвестиций в основной капитал», — уточнил Ефимов.

По его словам, доля вложений в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель составила 29,7%, в строительство жилых зданий и помещений — 16,4%, в создание объектов интеллектуальной собственности — 14,9%.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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