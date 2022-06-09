Инвестиции бизнеса Москвы в основной капитал превысили 700 млрд рублей в начале 2022 года

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объём вложений в основной капитал в столице в январе-марте этого года превысил 700 млрд рублей.

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Об этом информирует НСН. «По статистике больше всего средств московские компании инвестируют в машины и оборудование — 37,6% общего объёма инвестиций в основной капитал», — уточнил Ефимов. По его словам, доля вложений в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель составила 29,7%, в строительство жилых зданий и помещений — 16,4%, в создание объектов интеллектуальной собственности — 14,9%. Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.