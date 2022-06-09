Вице-премьер Оверчук: членами ЕАЭС могут стать страны, не входившие в состав СССР
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«К ЕАЭС следует относиться как к интеграционному объединению, основной целью которого является формирование гармоничных экономических отношений в Евразии на основе уважительного отношения к независимости составляющих его стран», — сказал он на конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС».
Он предложил «не удивляться», если когда-нибудь членами ЕАЭС будут становиться государства, никогда не входившие в Советский союз. Слова Оверчука приводит РИА Новости.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее призвал страны ЕАЭС усилить работу по переходу на расчёты в торговле в национальных валютах.