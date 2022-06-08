Аналитик Деев дал прогноз по курсам доллара и евро

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев дал прогноз по курсам доллара и евро.
Аналитик Деев дал прогноз по курсам доллара и евро
  • Gettyimages.ru

«Если Центробанк снизит ключевую ставку до 9—10%, курс может кратковременно ослабнуть до уровня 62—63,5 рубля за доллар и до 67—68 рублей за евро. Но это наверняка будет ненадолго. Сейчас в условиях действующих ограничений со стороны регулятора и снижения импорта из-за санкций спрос на иностранную валюту не настолько высок, как раньше», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, высокая стоимость нефти и энергетическая ситуация в Европе и США свидетельствуют о долговременной тенденции на укрепление рубля.

Как считает Деев, если ЦБ примет решение снизить ставку, то в начале следующей недели российская валюта может вернуться к сегодняшнему диапазону: доллар вновь может стоить 60—62 рубля, евро — около 64—66 рублей.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

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