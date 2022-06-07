В Тюмени обсудили подготовку к Промышленно-энергетическому форуму TNF

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В Тюмени состоялось заседание оргкомитета Промышленно-энергетического форума TNF 2022 года, который пройдёт 20—22 сентября.
В Тюмени обсудили подготовку к Промышленно-энергетическому форуму TNF
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Как заявил губернатор региона Александр Моор, на форуме усилят работу по налаживанию контактов нефтегазовых компаний с производителями продукции и услуг.

Со своей стороны, председатель организационного комитета форума, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов выразил уверенность, что тесное взаимодействие предприятий промышленности и компаний ТЭК позволит внедрить высокотехнологичные решения для поиска и добычи углеводородов, укрепить технологический суверенитет и экономику страны.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили о завершении подготовки города к проведению ПМЭФ.

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