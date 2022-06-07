В Тюмени обсудили подготовку к Промышленно-энергетическому форуму TNF
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
Как заявил губернатор региона Александр Моор, на форуме усилят работу по налаживанию контактов нефтегазовых компаний с производителями продукции и услуг.
Со своей стороны, председатель организационного комитета форума, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов выразил уверенность, что тесное взаимодействие предприятий промышленности и компаний ТЭК позволит внедрить высокотехнологичные решения для поиска и добычи углеводородов, укрепить технологический суверенитет и экономику страны.
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Ранее власти Санкт-Петербурга заявили о завершении подготовки города к проведению ПМЭФ.