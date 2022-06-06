В Подмосковье более 300 компаний получили поддержку в сфере экспорта с начала года

В Московской области более 300 компаний получили поддержку в сфере экспорта с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Предприниматели обращались за услугами регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

Как рассказала зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, фонд помог предприятиям подписать экспортные контракты более чем на $10 млн с января.

«Также фонд организовал для 140 компаний участие в 20 международных выставках», — отметила Зиновьева.

Кроме того, фонд провёл десять обучающих семинаров и два акселерационных форсажа, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что число самозанятых в Удмуртии на 1 июня 2022 года превысило 40 тыс.