В Подмосковье более 300 компаний получили поддержку в сфере экспорта с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
Предприниматели обращались за услугами регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.
Как рассказала зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, фонд помог предприятиям подписать экспортные контракты более чем на $10 млн с января.
«Также фонд организовал для 140 компаний участие в 20 международных выставках», — отметила Зиновьева.
Кроме того, фонд провёл десять обучающих семинаров и два акселерационных форсажа, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что число самозанятых в Удмуртии на 1 июня 2022 года превысило 40 тыс.