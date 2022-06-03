Число самозанятых в Удмуртии превысило 40 тысяч

Число самозанятых в Удмуртии на 1 июня 2022 года превысило 40 тыс.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФНС.

На Ижевск приходится 20,1 тыс. самозанятых.

Суммарный доход всех самозанятых республики с начала года составил 1,7 млрд рублей. Бюджет региона пополнился на 46,6 млн рублей.

Также стало известно, что малому и среднему бизнесу Московской области доступны льготные кредиты для проектов импортозамещения, передаёт телеканал «360».

Как отметила зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева, речь идёт о специальной льготной программе областного фонда микрофинансирования.

«Предпринимателям Подмосковья доступно девять кредитных программ Московского областного фонда микрофинансирования», — уточнила Зиновьева.

Можно получить заём до 5 млн рублей по ставке 5% годовых на срок до 3 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.