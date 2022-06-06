В Крыму утвердили новые инвестпроекты на сумму около 1,5 млрд рублей

Зампредседателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико заявила, что в регионе утвердили новые инвестпроекты в сфере сельского хозяйства, курортов и туризма на сумму около 1,5 млрд рублей.

Об этом сообщает «Крым 24».

Один из проектов по выращиванию зерновых и масличных сельскохозяйственных культур намерен реализовать инвестор в Ленинском районе.

Кроме того, в Бахчисарайском районе на базе одного из винных заводов реализуют инвестпроект по организации и развитию винодельческого производства с выпуском не менее 3 млн бутылок в год. Объём инвестиций составит 30,4 млн рублей.

Наряду с этим стало известно, что объём господдержки агропромышленного комплекса Оренбургской области за три года превысил 10 млрд рублей. Об этом сообщает RIA56.

Отмечается, что в 2021 году объём продукции АПК области превысил 146 млрд рублей. По итогам прошлого года Оренбуржье вошло в топ-5 регионов России по закупке сельхозтехники.

Ранее в Минсельхозе заявили, что в России будет сформирована единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.