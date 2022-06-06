В Крыму утвердили новые инвестпроекты на сумму около 1,5 млрд рублей

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико заявила, что в регионе утвердили новые инвестпроекты в сфере сельского хозяйства, курортов и туризма на сумму около 1,5 млрд рублей.
В Крыму утвердили новые инвестпроекты на сумму около 1,5 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крым 24».

Один из проектов по выращиванию зерновых и масличных сельскохозяйственных культур намерен реализовать инвестор в Ленинском районе.

Кроме того, в Бахчисарайском районе на базе одного из винных заводов реализуют инвестпроект по организации и развитию винодельческого производства с выпуском не менее 3 млн бутылок в год. Объём инвестиций составит 30,4 млн рублей.

Наряду с этим стало известно, что объём господдержки агропромышленного комплекса Оренбургской области за три года превысил 10 млрд рублей. Об этом сообщает RIA56.

Отмечается, что в 2021 году объём продукции АПК области превысил 146 млрд рублей. По итогам прошлого года Оренбуржье вошло в топ-5 регионов России по закупке сельхозтехники.

Ранее в Минсельхозе заявили, что в России будет сформирована единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить