Финсостояние предприятий Челябинской области превысило 113 млрд рублей в 2022 году
- globallookpress.com
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора региона и на данные Челябинскстата.
«В сравнении с аналогичным периодом 2021 года финансовое состояние увеличилось на 17,6%. Также стало больше прибыльных предприятий — рост почти 70%», — говорится в сообщении.
Сальдированный финрезультат организаций Челябинской области прибавил 78 млрд рублей — на 1% больше аналогичного периода 2021 года.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области дополнительно направили 1 млрд рублей на поддержку промышленности.