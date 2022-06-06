Финсостояние предприятий Челябинской области превысило 113 млрд рублей в 2022 году

Финансовое состояние предприятий Челябинской области по итогам I квартала 2022 года составило 113,6 млрд рублей.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора региона и на данные Челябинскстата.

«В сравнении с аналогичным периодом 2021 года финансовое состояние увеличилось на 17,6%. Также стало больше прибыльных предприятий — рост почти 70%», — говорится в сообщении.

Сальдированный финрезультат организаций Челябинской области прибавил 78 млрд рублей — на 1% больше аналогичного периода 2021 года.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области дополнительно направили 1 млрд рублей на поддержку промышленности.