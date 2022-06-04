Der Spiegel: в ЕС предупредили о ценовом шоке из-за введения эмбарго на нефть из России

Короткая ссылка
Страны Евросоюза могут столкнуться с ценовым шоком при реализации поэтапного снижения импорта российской нефти. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.

Он не исключил, что решение отказаться от российской нефти станет для Евросоюза «худшим из возможных сценариев» и приведёт к росту цен на энергоресурс.

«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы», — заявил Вольф.

По его мнению, такие действия могут увеличить госдолг.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет, в частности, предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить