Der Spiegel: в ЕС предупредили о ценовом шоке из-за введения эмбарго на нефть из России

Страны Евросоюза могут столкнуться с ценовым шоком при реализации поэтапного снижения импорта российской нефти. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.

Он не исключил, что решение отказаться от российской нефти станет для Евросоюза «худшим из возможных сценариев» и приведёт к росту цен на энергоресурс.

«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы», — заявил Вольф.

По его мнению, такие действия могут увеличить госдолг.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет, в частности, предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.