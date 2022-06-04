Der Spiegel: в ЕС предупредили о ценовом шоке из-за введения эмбарго на нефть из России
Он не исключил, что решение отказаться от российской нефти станет для Евросоюза «худшим из возможных сценариев» и приведёт к росту цен на энергоресурс.
«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы», — заявил Вольф.
По его мнению, такие действия могут увеличить госдолг.
3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.
Новый санкционный пакет, в частности, предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.