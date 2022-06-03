В экономику Самарской области инвестировали более 63 млрд рублей в I квартале

Короткая ссылка
В экономику Самарской области инвестировали свыше 63 млрд рублей в I квартале 2022 года.
В экономику Самарской области инвестировали более 63 млрд рублей в I квартале
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news.

«По результатам работы за I квартал Самарская область обеспечила привлечение инвестиций в основной капитал на уровне 63,9 млрд рублей, превысив показатели I квартала прошлого года, который был рекордным по динамике роста (более 56% или 57,6 млрд рублей), что подтверждает высокие темпы развития экономики», — заявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Также стало известно, что Тюмень и Пермь заключили соглашение о сотрудничестве, передаёт «Вслух.ру».

«Полезное дружеское сотрудничество между муниципалитетами особенно актуально в условиях санкций. Властям необходимо делиться наработанным опытом, понимая, что российские города — не конкуренты, а друзья, способные помочь в любом вопросе. По такому пути сегодня начинают идти отечественные предприниматели, которые учатся друг у друга и кооперируются для развития нашей экономики», — отметил председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье назвали инвестирующие в регион дружественные страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить