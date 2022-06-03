В экономику Самарской области инвестировали более 63 млрд рублей в I квартале

В экономику Самарской области инвестировали свыше 63 млрд рублей в I квартале 2022 года.

Об этом сообщает volga.news.

«По результатам работы за I квартал Самарская область обеспечила привлечение инвестиций в основной капитал на уровне 63,9 млрд рублей, превысив показатели I квартала прошлого года, который был рекордным по динамике роста (более 56% или 57,6 млрд рублей), что подтверждает высокие темпы развития экономики», — заявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Также стало известно, что Тюмень и Пермь заключили соглашение о сотрудничестве, передаёт «Вслух.ру».

«Полезное дружеское сотрудничество между муниципалитетами особенно актуально в условиях санкций. Властям необходимо делиться наработанным опытом, понимая, что российские города — не конкуренты, а друзья, способные помочь в любом вопросе. По такому пути сегодня начинают идти отечественные предприниматели, которые учатся друг у друга и кооперируются для развития нашей экономики», — отметил председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье назвали инвестирующие в регион дружественные страны.