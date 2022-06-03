Экономист Лобода назвал «весомые факторы» поддержки рубля

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода рассказал в беседе с RT, как будет развиваться ситуация на валютном рынке.

Как подчеркнул Лобода, отмена бюджетного правила и крайне низкий спрос на иностранную валюту являются «весомыми факторами» поддержки рубля.

«Положительный платёжный баланс и сверхкомфортные цены на российский экспорт оказывают серьёзную поддержку продлению периода укрепления рубля. Однако новое снижение процентной ставки Центробанка 10 июня до 10% может оказать давление на рубль», — пояснил эксперт.

Аналитик предположил, что доллар на следующей неделе будет находиться в диапазоне 60,50—63,50 рубля, а евро будет торговаться на отметках 62,5—66,5.

Ранее стало известно, что Центробанк России планирует пока сохранить действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября.