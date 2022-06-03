Аналитик Коган: отмена НДФЛ не отразится на продажах золота

Отмена российским правительством НДФЛ при реализации золота в слитках не отразится на его продажах, заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Для того чтобы появился НДФЛ, нужно, чтобы золото при продаже принесло какой-то доход. Если гражданин купил граммовый слиток за 3,5 тыс. рублей, а продал за 3,2 тыс. рублей, то здесь не может быть речи о каком-то налоге — продажа была в убыток. Но золотые слитки, как правило, покупаются на долгосрочный период. То есть это не тот случай, когда ими можно, условно говоря, спекулировать: слишком большая разница между ценой покупки и продажи», — приводит слова Когана газета «Известия».

По его словам, после отмены НДС на золотые слитки для физлиц, спрос на физическое золото, серебро и платину увеличился, но их запасы в банках не закончатся.

Он добавил, что статистически какие-то выводы нужно будет делать в лучшем случае в июле.

Ранее правительство России одобрило законопроект, в соответствии с которым граждан освободят от выплаты налога на доход физических лиц за продажу золотых слитков в 2022 и 2023 годах.