В «Ростелекоме» рассказали об ассоциации компаний по импортозамещению «тяжёлого» ПО

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что для решения задач по импортозамещению «тяжёлого» программного обеспечения (ПО) создали ассоциацию, объединяющую крупнейшие российские компании. В неё входят «Ростелеком», «Росатом», РЖД, «Транснефть», «Роскосмос».

«Для импортозамещения «тяжёлого» ПО удалось объединить усилия системообразующих российских компаний из разных отраслей. Задачи, которые мы решаем, схожи: большие компании, десятки тысяч сотрудников, высокая потребность в высокопроизводительных IT-системах для производственных и бизнес-процессов», — заявил Осеевский в разговоре с «Российской газетой».

Отмечается, что ассоциация активно взаимодействует с Минцифры, Минпромторгом, АНО «Цифровая экономика».

В марте в «Ростелекоме» провели подготовку к возможным ограничениям деятельности как по линии импортозамещения, так и по отказоустойчивости программного обеспечения (ПО).