В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию в мировой энергетике

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

«Получается, поставляя на рынок меньше, Россия получает больше. Пострадают от этого те, кто вводят санкции. Для Москвы сохраняется возможность перенаправления объёмов», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его мнению, вступление в переговоры с Россией так или иначе будет означать, что предыдущая политика Запада была неэффективна, если не сказать, что неправильна в корне.

Со своей стороны, Вячеслав Мищенко, руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, выразил мнение, что как бы ни были запутанны санкционные формулировки ЕС, эмбарго на импорт российской нефти может стать реальностью.

«Но как бы ни были запутанны санкционные формулировки и мысли европейских чиновников, эмбарго на импорт российской нефти в Европу становится реальностью, и российские экспортёры и регуляторы должны не только принять эту данность, но и «творчески переосмыслить» ситуацию на экспортном рынке», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Ранее промышленный эксперт Леонид Хазанов назвал возможные последствия нефтяного эмбарго для ЕС.