Промышленный эксперт Хазанов назвал возможные последствия нефтяного эмбарго для ЕС

Промышленный эксперт Леонид Хазанов назвал возможные последствия нефтяного эмбарго для ЕС.

«Вроде бы Европа отказывается от российского топлива, то есть отказывается от того, что поставляется в танкерах. Но что касается поставок по трубопроводам, то никакого эмбарго там не вводится. Кроме этого, отказ от покупок российской танкерной нефти происходит не мгновенно», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил эксперт, одновременно ЕС намерен отказаться от российских нефтепродуктов, но и в этом случае запрет вступит в силу не сразу.

«Соответственно, увеличится закупка топлива из других стран — Казахстана, Ирана, Ирака, Африки. А мы на этом фоне увеличиваем поставки нефти в Индию и Китай. В Европе в связи с этим будут расти цены на нефтепродукты», — прогнозирует Хазанов.

Как добавил эксперт, Европа сама создаёт себе проблемы.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.